Piccole urgenze, il servizo si amplia. Il Cau sarà aperto per sedici ore

Il Cau – Centro di Assistenza Urgenza, attivo dal 26 settembre 2022 alla Casa della comunità Cittadella San Rocco – a partire da lunedì amplia l’orario di apertura a 16 ore. Sarà operativo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica compresi i giorni festivi e prefestivi, dalle 8 alle 24 al settore 19 di Cittadella San Rocco. L’estensione della fascia oraria per garantire una copertura su 16 ore si è resa necessaria per venire incontro alle esigenze della popolazione sulla base dell’incremento dei dati di attività rilevati dall’avvio: quest’anno, da gennaio al 4 dicembre, sono stati registrati 7.204 accessi con una media di circa 20 pazienti al giorno; sono state eseguite 8.864 prestazioni infermieristiche e sono stati richiesti 888 radiografie, 298 ecografie e 254 esami di laboratorio. Un servizio sempre più conosciuto e apprezzato dai cittadini, quindi, che trovano una risposta in tempi rapidi a urgenze non gravi senza dover affrontare i tempi di attesa che spesso caratterizzano il pronto soccorso per la gestione dei codici bianchi e verdi, che verrà ulteriormente potenziato con l’inizio dell’anno nuovo, quando è prevista l’apertura su 24 ore del Cau. Il servizio fa parte della più ampia riorganizzazione delle cure primarie territoriali e del sistema di emergenza-urgenza messa a punto dalla Regione per rispondere alla gran parte dei bisogni e delle urgenze a bassa complessità clinica e assistenziale, sgravando così i pronto soccorso, dove far confluire solo i casi più gravi.

Una riorganizzazione della sanità sul territorio che a Ferrara è partita da oltre un anno all’interno di un progetto complessivo di Ausl e azienda ospedaliero-universitaria. Il centro di Ferrara è il quarto Cau presente nella provincia, oltre a quelli attivi a Comacchio (da marzo 2023), a Copparo (da luglio 2023) e a Portomaggiore (da novembre 2023). La struttura effettua prestazioni e assistenza ai cittadini che necessitano di una rapida e appropriata risposta nell’area delle cure primarie, in integrazione all’attività svolta dal medico di medicina generale e dal servizio di continuità assistenziale. Non è un pronto soccorso e nemmeno un punto di primo intervento, così come non è prevista assistenza pediatrica e ginecologica. Si occupa della presa in carico di problemi sanitari di carattere acuto – ma di modesta entità – i cosiddetti codici minori, che necessitano di un inquadramento diagnostico e relativo trattamento in tempi rapidi: ad esempio manifestazioni dolorose non risolte con i farmaci di uso comune come dolore articolare o muscolare, febbre, ferite superficiali, manifestazioni cutanee, medicazioni e altre prestazioni infermieristiche.