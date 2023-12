Piccoli pazienti curati con Volapets. Bimbi a contatto con gli animali

FERRARA

Animali per aiutare i piccoli pazienti, clown per allietare il ricovero e affrontare l’intervento chirurgico e molte altre sono le attività promosse dall’associazione Vola nel Cuore, nata nel 2004, giunta quindi quasi ai suoi 20 anni, che lavora nei reparti di neuropsichiatria infantile, pediatria, pronto soccorso pediatrico, chirurgia e oncoematologia pediatrica dell’ospedale Sant’Anna. Uno dei progetti finanziati nel 2023 grazie alle donazioni raccolte è Volapets, con cui bambini e ragazzi del reparto di neuropsichiatria infantile fanno terapia a contatto con la natura interagendo con gli animali della fattoria cani, gatti, conigli, asini, pony e occupandosi di spazzolarli, coccolarli, dar loro da mangiare e, nel caso dei pony, anche cavalcarli. I pazienti hanno così la possibilità di interagire tra loro, poiché le attività si svolgono all’interno del Pony Club Francolino e Il Bosco di Sant’Agostino e coinvolgono più ragazzi e più operatori nello stesso momento, formando un luogo accogliente e di aggregazione. "L’animale diventa il loro medico – spiega il presidente-, solitamente hanno patologie che comportano chiusura e lavorando con gli animali i risultati sono stupefacenti. Il progetto ha coinvolto 44 minori per cui l’associazione ha coperto interamente le spese per questa attività".

Altro progetto che si svolge ormai da un anno è quello che prevede la presenza dei clown dell’associazione, due giorni a settimana, che accompagnano i piccoli pazienti in sala operatoria: "Aiutiamo – continua il presidente - sia loro sia le famiglie a stemperare il momento di tensione che l’intervento comporta, riusciamo a cambiare l’atmosfera tesa in un momento positivo. Usciamo sempre dal reparto soddisfatti perché vediamo il risultato sul campo, e l’Ausl ci sostiene a proseguire. Abbiamo poi appena inserito 10 nuovi giovani volontari". Vola nel cuore ha in serbo molte novità per il 2024: la dotazione del reparto di chirurgia pediatrica con macchinari per la microchirurgia e insieme al reparto di neuropsichiatria infantile attrezzare una specifica sala per i pazienti con autismo.

Lucia Bianchini