Piede nella fresa, ferito agricoltore

Stava arando il suo campo a Mesola con una fresa quando ha perso l’equilibrio ed è finito con un piede sotto le lamine. Un agricoltore di 43 anni è rimasto leggermente ferito a Mesola. Per sua fortuna il piede ha appena toccato le lamine della fresa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i vigili del fuoco del distaccamento di Codigoro. L’agricoltore è stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso alla gamba rimasta ferita. I militari, come da prassi, hanno effettuato un sopralluogo ma non verranno effettuate indagini.