Piedi nella sabbia Si balla con ’Tropicana’

Si prepara la festa e si stende il tappeto di sabbia in viale Repubblica a Bondeno per una "spiaggia" dove ballare a piedi scalzi per tre giorni, da venerdì a domenica, dalle 18 a mezzanotte, tra le atmosfere latino-americana di Tropicana. E’ organizzata dall’azienda agricola Fabbri’s e l’ Officina Design Cafè e si inserisce nel calendario degli appuntamenti della Fiera di giugno. L’ingresso è gratuito. Sul palco diversi gruppi che proporranno musica cubana, reggaeton, latina. Le esibizioni dal vivo si alterneranno a deejay set. In viale della Repubblica ci saranno anche i food truck con specialità argentine, messicane, cubane. "Tre serate per tutte le età e in particolare per i giovani – sottolinea il sindaco Simone Saletti – un appuntamento che richiama l’attenzione su Bondeno anche da fuori città, contribuendo a rendere la nostra Fiera ancor più allegra e colorata. Complimenti all’organizzazione". Il programma live prevede: venerdì 23 giugno l’esibizione dei "Guajiros del son", con sonorità e balli tipici - dai lenti ai ritmi latini - della Cuba più autentica, quindi, dalle 23, inizierà la Kalibü Reggaeton Night, un format - con dj set e voce a cura di Niko Mammato - pensato per le discoteche e i club di tutta Italia. Ballerine animeranno la serata a suon di Reggaeton.

La fiera è la festa che apre all’estate. La manifestazione inizia giovedì e scandirà tutti i giorni fino a martedì 27. Coinvolge l’intero centro storico. "Abbiamo percorso la stessa idea degli anni scorsi – ha detto il sindaco Simone Saletti, ieri mattina in sala consiliare, durante la presentazione ufficiale – ovvero avere attorno al nucleo fondamentale del centro due palchi, uno in viale Repubblica e l’altro in piazzetta Costa, dove ci saranno ben 11 spettacoli". Nel fine settimana torna ‘Tropicana’. "E’ un evento unico in zona – ha sottolineato l’organizzatore Roberto Ferri – che proprio per questo richiama molte persone da altre città".

Claudia Fortini