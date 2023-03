Piedibus, aperte le iscrizioni "A scuola insieme divertendosi"

È possibile iscriversi al piedibus, un modo divertente e salutare modo per andare a scuola a Poggio Renatico. Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito del Comune di Poggio Renatico (www.comune.poggiorenatico.fe.it) e consegnarlo tramite posta elettronica all’indirizzo mail: [email protected] Il piedibus ha un adulto “autista” sul davanti e un adulto “controllore” nella parte posteriore. I bambini vanno a scuola in gruppo seguendo un percorso stabilito e raccogliendo passeggeri alle “fermate” del bus predisposte lungo il cammino. Il Piedibus viaggia col sole e con la pioggia e ciascuno indossa un gilet rifrangente. Lungo il percorso i bambini possono chiacchierare con i loro amici, apprendere informazioni sulla sicurezza stradale.