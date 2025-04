Piena del Po, Gamberone sott’acqua: "Ogni volta cantine e campi allagati"

Ancora una volta, la tranquilla superficie dei campi di Gamberone si è trasformata in un inatteso specchio d’acqua, con conseguenze dirette e fastidiose per i residenti. Nel fine settimana appena trascorso, l’acqua è risalita dal sottosuolo, allagando un terreno adiacente all’argine maestro di uno dei maggiori affluenti del Po e, inevitabilmente, i garage di due abitazioni di questo antico borgo, le cui case, pur ristrutturate con cura, si trovano a convivere con questo ricorrente disagio. I volontari del distaccamento dei vigili del fuoco di Bondeno sono stati chiamati in causa per l’ennesima volta, impegnati con le loro motopompe a liberare i locali invasi dall’acqua. La piena del Po, che nei giorni scorsi ha interessato il Panaro per effetto della laminazione – meccanismo che permette al grande fiume di scaricare le eccedenze nei suoi affluenti in momenti di minor portata – sembra non aver causato problemi diretti alle abitazioni, che fortunatamente rimangono asciutte. Tuttavia, la costante intrusione d’acqua negli scantinati rappresenta una fonte di preoccupazione e disagio per le famiglie. Questo fenomeno, che non rientra nella casistica dei classici "fontanazzi", si ripete con una preoccupante regolarità ad ogni piena, anche quando il Po e il Panaro scorrono apparentemente tranquilli. I campi limitrofi all’argine diventano zone umide, con la conseguente infiltrazione negli scantinati. Negli anni passati, i proprietari delle abitazioni colpite hanno cercato autonomamente di arginare il problema, installando diaframmi e sistemi di drenaggio per limitare l’ingresso dell’acqua. Tuttavia, questi interventi si sono rivelati insufficienti. Solo l’intervento tempestivo delle potenti pompe dei vigili del fuoco riesce a riportare la situazione alla normalità.

Claudia Fortini