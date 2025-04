La piena del Po 25 anni dopo: cosa è cambiato, dai sensori al vecchio ponte. “L’impresa non è finita”

Ferrara, 5 aprile 2025 – “Ero assessore nella giunta del sindaco Gaetano Sateriale, avevo la delega alla protezione civile”, Alessandro Bratti torna a quei giorni. Ottobre 2000, il 20 ottobre, la grande piena del Po arrivò a Pontelagoscuro. C’era quel ponte, il ponte della ferrovia. Poteva diventare un tappo al muro d’acqua.

“Franco Barberi era a capo della Protezione civile – riprende Bratti – . Era ormai pronto un progetto per far saltare il ponte ferroviario, evacuare 12mila persone”.

L’intervento (solo in caso estremo) prevedeva di minare le due arcate. La grande paura, l’arrivo di una piena carica di tronchi e detriti. Oltre 13.200 metri cubi al secondo, attesi in serata. Erano stati mobilitati gli artificieri dell’esercito di stanza a Legnago, in città anche la colonna mobile della protezione civile della regione Emilia-Romagna.

Fortunatamente non andò così, il ponte fu sollevato di ottanta centimetri, un’operazione seguita dalla popolazione con il fiato sospeso.

Tutta la notte lavorarono le squadre di operai delle ferrovie, uno scenario spettrale sotto quei fasci di luce, i gruppi elettrogeni. Sono trascorsi 25 anni, l’altro giorno un incontro a Parma. “Cosa ci hanno insegnato le piene del Po? A 25 anni dalla piena del 2000”, il titolo del vertice promosso tra gli altri da Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) e Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. C’erano Alessandro Bratti (Autorità di bacino fiume Po) e Gianluca Zanichelli, direttore di Aipo.

Quella volta è andata bene. Alla fine cosa è cambiato? “Tanto – risponde Bratti – a cominciare dai sistemi previsionali. In quegli anni c’era un vigile del fuoco che andava a vedere il livello del Po, guardava i segni sui pilastri. Adesso ci sono modelli che usano i sensori, siamo in grado di capire cosa succederà, come evolverà la situazione. Come intervenire. E’ cambiato un mondo”. Bratti ricorda ancora quelle serrate discussioni, l’ipotesi di far saltare il ponte sul Po. Anche quello è cambiato, non solo gli argini che sono stati innalzati, sono più forti. Spiega quello che è successo in questi quarto di secolo Zanichelli.

Non dimentica, guarda la curva, il grafico con quella data, il 20 ottobre e il Po che disegnava una gobba, come un elefante pronto a spazzare via tutto. “I modelli previsionali sono cambiati, gli argini, le golene”.

Ma non è finita. “C’è ancora molto da fare per domare il grande fiume, abbiamo un progetto lungo tutta l’asta che prevedeva nel 2018 un investimento di 550 milioni. Adesso, con i costi che aumentano, siamo a 700 milioni. Pare, è notizia di questi giorni, che da Roma siano in arrivo i soldi per un primo stralcio, si tratta di lavori per consolidare gli argini, una serie di opere lungo tutta l’asta del corso d’acqua”.

Tanto è cambiato, soprattutto nel nostro territorio. Dopo la piena del 2000, Aipo ha eseguito interventi sugli argini del fiume Po e Po di Goro. Tra i lavori più significativi, la realizzazione della sagoma dell’arginatura di fronte all’abitato di Guarda Ferrarese, di un chilometro circa; interventi nei comuni di Berra e Mesola, di circa 3 chilometri. E’ stato costruito anche un diaframma di plastica per evitare il pericolo di fontanazzi ad Ariano e Mesola.

“A monte di Pontelagoscuro – sottolinea Zanichelli – prima della piena del 2000 erano stati avviati i lavori di rialzo arginale per circa 7chilometri in tutto il tratto tra Ravalle e Vallelunga. Lavori che sono stati poi conclusi nel 2001”.

E il vecchio ponte ferroviario di Pontelagoscuro? Anche quello non è più lui. “E’ stato rialzato in maniera definitiva a quella che è la quota attuale già nel 2006”. Da quel lato, si spera per i prossimi 25 anni, non abbiamo più nulla da temere. Sempre che il meteo non si mostri ancora più folle.