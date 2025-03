Pienone al Carnevale argentano. Musica e danze tra le vie centrali

Il 23 febbraio 2020 fu ’ultima edizione del carnevale di Argenta, organizzato da Polisportiva Gioco e vita. Il giorno dopo Argenta, l’Italia, l’Europa e il mondo intero avrebbero chiuso, a causa del lockdown. Ora il carnevale è tornao per la prima volta da allora in piazza, grazie all’impegno di tantissimi argentani. Grazie a Pro Loco Gan Consandolo che ha organizzato la manifestazione, a tutti coloro che hanno collaborato e alle 49 imprese, commercianti, sponsor che hanno contribuito per costruirla. Grazie ai musicisti, ai pittori, alle majorette, alle nuvole, ai pirati, ai 101 della carica dei 101, a Capitan America, a tutti i personaggi straordinari e fantastici che stanno ancora festeggiando in piazza, cinque anni dopo, insieme. Pienone ad Argenta domenica scorsa per "Argenta allegra", un pomeriggio con musiche, danza e allegria nelle vie e piazze del centro cittadino. Il carnevale di Argenta torna in una nuova veste dedicata ai più piccoli: laboratori, sfilata, musica, giochi e regali all’insegna del divertimento con il contributo delle attività commerciali del centro e delle aziende del territorio. Il cartellone era piuttosto ricco, con gruppi in maschera, truccabimbi, show di danza aerea; il corteo era accompagnato dalle coreografie della Marching Band Molyba di Molinella e delle majorettes di Lavezzola. Alle 16.30 in piazza Mazzini il gran finale, con chiusura della sfilata con premi per tutti i partecipanti e lancio di giochi dalle ape car.

f. v.