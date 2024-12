Pienone per il Concerto di Natale: "In futuro il sogno è Ferrara"

Pubblico delle grandi occasioni a Voghiera al "Concerto di Natale" della banda filarmonica di Voghenza. Nella splendida cornice della Sala delle bifore, nella delizia estense di Belriguardo, l’orchestra diretta dal maestro Roberto Valeriani, con artisti ospiti i cantanti Stefania Chiari e Marco Filocamo, ha suonato musiche di Giuseppe Verdi, Astor Piazzolla, Ennio Morricone e i grandi classici natalizi.

"E’ stato un grande successo – commenta a bilancio l’assessore alla Cultura, Emanuele Ganzaroli, a sua volta clarinettista dell’orchestra – che ci incoraggia a proseguire e migliorare sempre di più. In prospettiva una collaborazione con la banda filarmonica di Scortichino per un concerto unificato. Se tutto va in porto si formerebbe un’orchestra di 60 elementi. Abbiamo intenzione di esibirci nel 2025 a Ferrara, ci serve uno spazio adeguato a ospitare un’orchestra come quella che si va formando.

Per questa ragione abbiamo chiesto uno spazio capiente al sindaco di Ferrara, Alan Fabbri. La Sala Estense, pur prestigiosa, è piccola, ci serve uno spazio più grande. Il sogno sarebbe il Teatro Nuovo.

Nel frattempo si è lavorato al miglioramento degli spazi nella sede di Voghenza. "Abbiamo rinnovato la pavimentazione – spiega l’assessore Ganzaroli – realizzata in Pvc, un materiale che migliora l’acustica. E’ un investimento comunale di circa 9 mila euro".

f. v.