Pier Ferdinando Casini "Io, la Dc e Franceschini tra amicizia e politica"

di Federico Di Bisceglie

Senatore Casini, domani sarà a Ferrara (al ridotto dell’Abbado a partire dalle 17.30) per presentare il suo libro ‘C’era una volta la politica’ assieme all’esponente dem Dario Franceschini e al sindaco Alan Fabbri (modera la direttrice di Qn-il Resto del Carlino, Agnese Pini). Già il titolo è piuttosto eloquente. Qual è il messaggio?

"Il titolo è ambivalente: da una parte la denuncia di un’assenza della politica, dall’altra un’esortazione al recupero di una sana politica fatta di formazione, di competenza, di radicamento al territorio e di professionalità".

Si è definito l’ultimo l’ultimo democristiano. A me pare invece che di democristiani ce ne siano ancora tanti in giro.

"Onestamente è la casa editrice che mi ha definito così. Anche io, girando per l’Italia a presentare il libro, incontro continuamente tante persone che si definiscono democristiane. La Dc è morta, ma molti democristiani fortunatamente sono ancora vivi".

Cosa rappresenta, per lei, il ‘ritorno’ a Ferrara, assieme a Dario Franceschini?

"Un pellegrinaggio verso la giovinezza. C’è una foto che ritrae me e l’amico Marco Follini, proprio a Ferrara, in occasione di un convegno di Mariano Rumor. Me la porto dietro in ogni ufficio. Poi, l’amicizia con Dario affonda radici lontane".

Come è il suo rapporto con l’ex ministro?

"Per tanti anni non ci siamo frequentati, ma negli ultimi dieci è tornata a fiorire un’amicizia profonda. Ricordo ancora quando ci vedevamo di nascosto al casello dell’autostrada, in mezzo alla nebbia, prima delle campagne elettorali. Dario mi guidava in un territorio che conoscevo poco. Il mio grande ‘antagonista’ politico era Nino Cristofori, per cui c’era da lavorare sodo a Ferrara. Non solo, nella città estense ho sempre avuto amicizie (tra cui Paolo Siconolfi) e soprattutto Paolo Bruni – che ha organizzato l’evento – che mi è sempre stato accanto. Nei momenti belli e in quelli di china discendente".

Poco fa ha parlato di formazione e radicamento sul territorio come metodo politico. Lei come le ha declinate queste due componenti?

"Le racconto un aneddoto inedito. Col fuoco sacro di chi approccia per la prima volta alla politica, nel 1983, venni a Porto Garibaldi per ringraziare gli elettori che mi avevano sostenuto. L’invito arrivava dal presidente di una cooperativa di pescatori. Un caldo infernale, un’umidità insostenibile. Pieno luglio. Ebbene, pranziamo a bordo del peschereccio. Poi, mi lanciai l’idea di un bagno tutti assieme, destando un po’ di scalpore tra i più. Non ci pensai due volte, mi spogliai (avevo indossato il costume apposta) e mi buttai in acqua".

A quel punto che successe?

"Mi trovai immerso nella fanghiglia. Poi capii: eravamo alla foce del Po. A quel punto mi spiegai lo stupore dei locali. Ma anche questo, in fondo, era radicamento del territorio".