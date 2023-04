Pierluigi Negri: "Temo gli imprevisti e tempi stringenti Opere irrinunciabili"

di Valerio Franzoni

Tanti sono gli interventi candidati dall’amministrazione comunale di Comacchio, finanziati con risorse del Pnrr. Stringenti le tempistiche per le fasi di progettazione e realizzazione.

Quali sono i principali timori di fronte a una scadenza così vicini nel tempo?

"Principalmente – risponde il sindaco Pier Luigi Negri – sono legati a eventuali imprevisti che potrebbero emergere sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori, come può accadere per altre tipologie di appalti legati per lavori pubblici. Quindi, occorre massima attenzione nel percorso di progettazione, che vedono impegnati i nostri uffici che stanno lavorando alacremente per scongiurare intoppi che potrebbero presentarsi all’orizzonte. Date le scadenze così stringenti, proroghe sulle scadenze sono auspicabili, ma il nostro impegno sarà massimo per rispettare le tempistiche previste per realizzare questi interventi".

Quali sono comunque i progetti irrinunciabili per il Comune di Comacchio?

"Tutti sono irrinunciabili, perché gli interventi sono tutti indispensabili. Penso alla realizzazione del nuovo Polo dell’infanzia, al progetto per il Polo culturale ‘Bellini’, a quello di rigenerazione urbana nell’area adiacente al loggiato dei Cappuccini, le opere sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tutti interventi necessari che investono su servizi scolastici, riqualificazione, cultura, sicurezza e qualità urbana".