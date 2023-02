"Pierpaolo ucciso dalla mafia? Non ha senso"

Non si placa l’ondata di amarezza suscitata dalle motivazioni della sentenza della Corte d’Assise di Ravenna che ha assolto i tre imputati dell’omicidio di Pierpaolo Minguzzi, il carabiniere di leva di Alfonsine sequestrato e trovato senza vita nel Po di Volano nella primavera del 1987. Dopo le parole forti pronunciate sul Carlino dalla sorella Anna Maria, la richiesta di giustizia arriva dalla figlia di quest’ultima, Caterina Malfatti.

La donna affida a un post su Facebook il proprio sfogo, concentrandosi in particolare su quella parte di sentenza che descrive l’orrore del giovane militare come un delitto di mafia. "Sono profondamente delusa dall’aver riscontrato che la mancanza di giustizia in Italia è un fatto reale – scrive –. Trent’anni sono passati solo per arrivare a puntare il dito contro qualcuno, per arrivare in un’aula di tribunale, per avere delle persone sedute al banco degli imputati. Trent’anni per sentirsi dire che dei mafiosi capitati accidentalmente in Romagna si sono divertiti ad uccidere qualcuno. Mafiosi siciliani capitati per un breve periodo in Romagna, ma che sapevano chi fossero i Minguzzi e chi i Contarini (durante le telefonate venivano confusi). Mafiosi che poi si sono dileguati, un omicidio casuale e poi sono tornati a casa. Il buon senso non può portare a questa conclusione".

Non manca una stoccata a chi ha condotto le indagini all’epoca del brutale omicidio. "Una mancata giustizia – aggiunge Malfatti – dovuta a una mancanza di professionalità nelle indagini trent’anni fa (che emerge leggendo gli atti) e un’impossibilità di fare indagini efficaci dopo trent’anni. Come nessuno ha pagato per l’omicidio in sé, nessuno ha pagato per non avere fatto il proprio lavoro, ma che giustizia è questa? Ma che sopruso è per un cittadino? Per una madre? Per i fratelli?".

La conclusione trasmette la delusione di una famiglia che ha lottato con tutte le energie per poi vedere frustrato il proprio sforzo quando la verità sembrava ormai a portata di mano. "Di questa esperienza – sono le ultime righe dell’accorato post – mi rimane l’amarezza di vivere in un Paese in cui il bisogno di uscirne puliti va oltre il buon senso e mi rimane la desolante consapevolezza che quel che resta della giustizia non guarda in faccia nessuno, nemmeno una famiglia che è trent’anni che aspetta di vedere qualcuno dietro le sbarre".

Per l’omicidio del giovane carabinieri di leva erano finite a processo tre persone: due ex carabinieri al tempo in servizio alla caserma di Alfonsine il 58enne Angelo del Dotto e il 57enne Orazio Tasca, e l’idraulico del paese, il 66enne Alfredo Tarroni. I tre sono stati assolti. Nei giorni scorsi, dopo oltre duecento giorni di attesa, i giudici dell’Assise hanno depositato le motivazioni della propria decisione, accolte dalla famiglia come una seconda, terribile doccia gelata.