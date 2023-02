"Pietre d’inciampo già proposte dall’Anmig nel marzo del 2013"

Caro Carlino,

leggiamo il servizio riservato alle notizie riguardanti “Le pietre d’inciampo” sollevato dalle studentesse del l’Istituto Roiti di Ferrara in occasione della celebrazione del Giorno della Memoria alla Pinacoteca nazionale. Complimenti a tutti i sostenitori di tale proposta. Facciamo presente che l’Anmig propose alla Comunità ebraica nella persona del Presidente Dott. Michele Sacerdoti in data 16032013 di rendersi promotore della realizzazione delle pietre d’inciampo. L’Anmig propose anche di posizionare nella Caserma Bevilacqua alcune pietre d’inciampo a ricordo del passaggio degli ebrei per entrare nel campo di smistamento di Fossoli con destinazione i campi di sterminio nazisti. Il nostro scritto non vuole fare propaganda bensì fare conoscere alle Autorità alla cittadinanza e alla Comunità ebraica un dato storico ineludibile. Alleghiamo copia di ogni atto al riguardo e siamo disponibili a documentare oltre. Ci chiediamo il perché nelle centinaia di Medaglie d’Onore sin qui consegnate non figurano ancora nominativi di eredi della Comunità ebraica.

Giorgio Pancaldi,

presidente sezione

Anmig Ferrara

* * *

IL CASO DONZELLI,

LA STORIA DI RIPETE

Caro Carlino,

la storia si ripete... ascoltando il discorso dell’esponente di fdi Donzelli che, senza farsi premure, e a, mio parere a piena ragione, ha fatto nomi e cognomi di esponenti del PD che, quatti quatti, si sarebbero recati ad esprimere solidarietà a un delinquente anarchico che sta facendo la “dieta” in carcere al 41bis, visto che è calato una cinquantina di chili, e che, poverino, subisce la “tortura” del carcere duro, mi è venuto alla memoria un fatto simile orchestrato da questa combriccola di ipocriti. Governo gialloverde, ministro dell’interno Matteo Salvini, una nave ong bloccata al largo di un porto con migranti a bordo, curati, assistiti e nutriti come ogni governo civile deve fare, riceve, ohibo’ una delegazione capeggiata dall’onorevole Del Rio, che, massimo dell’ipocrisia e assurda demagogia cara a certi “democratici”, per avere ogni pretesto per incriminare il ministro. Storie che si ripetono, stesso squallore, stessa falsità. Dico, non è che il popolo italiano si è accorto di tale becero spettacolo?

Saverio Mosca