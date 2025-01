’Pietre d’inciampo’. I ragazzi ricordano

Oggi, le classi 2B e 4J del liceo artistico Dosso Dossi saranno impegnate nella cerimonia di messa in opera delle 15 ’Pietre d’inciampo’ in via Mazzini e, a seguire, saranno presenti in sala Estense per mostrare il lavoro svolto in questi mesi sul tema della ’memoria’. Gli alunni della classe 2B hanno realizzato un’ opera su una piccola tela per simulare la forma di un sampietrino, sulla quale ha trasposto una interpretazione del tema del ’ricordo’. La classe 4J ha realizzato una performance site specific originale che verrà presentata in anteprima al pubblico durante la cerimonia alla Sala Estense.