Pietre d’inciampo per i deportati: "Le storie di chi non è più tornato"

Sono stati presentati, lunedì mattina nella biblioteca di Codigoro, i progetti dell’Archivio di Stato legati alla posa di pietre d’inciampo e alla mostra "I deportati politici ferraresi nei konzentrationslager nazisti". E’ stata inoltre inaugurata la mostra delle oltre 70 schede dedicate a concittadini della provincia di Ferrara, tra loro anche i codigoresi Emilio Bolognesi, Giovanni Granini e Giacobbe Soncini, che vissero sulla loro pelle i patimenti dovuti alla deportazione. Torture, lavori forzati, fame, freddo, stenti, malattie sono le conseguenze alla quali andarono incontro anche migliaia di deportati politici ferraresi, che si vogliono ricordare con pietre d’inciampo. Alla mattinata di ricordi della gravi prevaricazioni che subirono tanti ferraresi c’erano tante autorità civili e militari, fra le quali i sindaci di Riva del Po, Daniela Simoni e di Portomaggiore Dario Bernardi, la giunta comunale di Codigoro e numerosi tra assessori e consiglieri comunali dei comuni ferraresi ringraziati dal primo cittadino codigorese Alice Zanardi. Presente anche il comandante del Comando Compagnia Carabinieri di Comacchio, Capitano Lucilla Esposito e rappresentanti delle Forze di Polizia locali, dell’Anpi e una rappresentanza degli studenti delle medie inferiori col vicario Claudio Dolcetti. "L’odierna giornata racchiude un significato importante - ha esordito il sindaco Alice Zanardi - grazie al Direttore dell’Archivio di Stato Davide Guarnieri e a una mostra, dedicata ai deportati politici ferraresi nei campi di sterminio nazisti, evento che ricade nell’ottantesimo anniversario della Liberazione". "Lavorando sui deportati politici nei campi di concentramento nazisti, ho censito poco meno di 25mila nomi - ha dichiarato Guarnieri - ed ho avuto l’onore di intervistare alcuni di loro. Il comune di Ferrara ha già attuato un progetto sfociato nella posa di pietre di inciampo dedicate ad ebrei ferraresi deportati e mi è venuta l’idea di dedicarne ai deportati politici ferraresi e fondamentale è la collaborazione dei comuni. I mattoncini in porfido, recano nome, cognome, data di nascita, data di arresto del deportato e sono riconosciuti anche a coloro che sono sopravvissuti alle terribili condizioni legate alla detenzione e non solo a coloro che hanno perso la vita". L’iniziativa nata dall’artista tedesco Gunter Demnig consiste nella posa del blocco quadrangolare, sormontato da placca in ottone, davanti all’abitazione in cui visse il deportato o la deportata che si vuole ricordare.

Claudio Castagnoli