Pietro Grasso a Cento: la lotta alla mafia e i ricordi di Falcone e Borsellino

CENTO - La mafia oggi, come si introduce, la lotta, la paura della morte sempre dietro l’angolo sconfitta dal senso del dovere ma anche i ricordi personali legati a Falcone e Borsellino, sono stati i temi toccati con grande sapienza ed umanità da Pietro Grasso a Cento, ex presidente del Senato e con un passato importantissimo da magistrato, uno dei protagonisti della lotta alla criminalità organizzata.

"Nel pomeriggio c’è stato l’incontro con le insegnanti delle nostre scuole per un progetto di formazione molto importante sul tema della legalità e poi la bella serata – ha detto il sindaco Edoardo Accorsi, che ha consegnato una targa a Grasso - purtroppo sempre di più il tema della legalità e del contrasto alle associazioni criminali è uscito dall’agenda pubblica, ed ecco che iniziative come queste assumono un’importanza ancora più rilevante, perché quando di certe cose non si parla più, le associazioni criminali trovano campo libero".

Impegno che Grasso porta avanti parlando ai giovani. "È necessario parlarne: il silenzio è la strategia messa in atto dalla mafia – dice Grasso – che è salita anche al nord anche se se ne nega la presenza e che si è infilata nel tessuto sociale, imprenditoriale ed economico. Entra dove c’è un bisogno sociale che gli enti non sopperiscono. La ricetta, che è quella di Falcone, è l’etica e il saper dire no. Ma tutti dobbiamo fare la nostra parte, dallo Stato ai cittadini".

Poi le parole toccanti sui suoi giorni con Falcone e Borsellino e la costante paura degli attentati. "I giovani parlano di eroi, io li descrivo come uomini che operavano per la comunità, – prosegue – sulla morte a volte ci si scherzava anche…il pericolo era connaturato con quello che facevamo".

E poi ancora. "Io sono vivo perché posso raccontare dei diversi attentati falliti per poco, di quando cercarono di rapire mio figlio e delle dure scelte che ho dovuto fare – dice – il coraggio era affrontare queste cose correndo anche rischi".

E la morte dell’amico Falcone. "Quel giorno dovevo essere con lui ma rientrai il giorno prima. Non so descrivervi il dolore, la rabbia e l’impotenza che ho provato. Solo 500 chili di tritolo erano riusciti a fermarlo – chiude mostrando un accendino – questo me lo diede qualche tempo prima, non ho più potuto restituirglielo ed è diventato il simbolo della mia associazione Scintille di Futuro. Lo porto con me, mi basta sfiorarlo per darmi forza".