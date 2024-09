Pieve, arriva il nuovo medico: "È la dottoressa Debora Torneo"

Da domani prenderà servizio il nuovo medico di medicina generale. E’ la dottoressa Debora Torneo. Lo annuncia il sindaco Davide Bergamini: "È stato finalmente assegnato in modo definitivo l’incarico di medico di medicina generale vacante a Vigarano Pieve, all’interno dello spazio creato nel 2022 dall’Amministrazione con la riqualificazione della ex Delegazione di Vigarano Pieve. Abbiamo lavorato con la responsabile del Distretto Ovest Caterina Palmonari per mantenere il secondo medico di famiglia della frazione, perchè volevamo garantire il servizio a tutti i residenti, soprattutto agli anziani, che cosi potranno continuare ad avere il servizio a Pieve". Un servizio fondamentale per il paese: "Volontà di questa Amministrazione è valorizzare le frazioni - sottolinea il vicesindaco Mauro Zanella - e questo risultato lo si può ottenere prima di tutto cercando di mantenere i servizi essenziali. A questo proposito vorrei ringraziare anche il dottor Michelangelo Tagliani che oltre ad essere un punto di riferimento per la Comunità di Pieve si è anche adoperato molto per agevolare l’insediamento della nuova collega". "Ritengo che la figura del Medico di famiglia sia fondamentale per la nostra comunità - ha aggiunto l’assessore Francesca Lambertini - è quella che è più vicina alle persone e alle loro famiglie. Va oltre alla cartella clinica e ha una panoramica complessiva della situazione dei suoi assistiti. In un momento storico dove tutto è fatto on-line avere una persona, un professionista di riferimento a cui rivolgersi è molto importante ". "Ci siamo attivati con l’Ausl per mantenere attivo entrambi i medici di Pieve. - sottolinea il sindaco -. È proprio in quest’ottica che uno degli interventi fatti da questa amministrazione è stata la riqualificazione del piano terra della ex delegazione di Vigarano Pieve. Da questo intervento è stato ricavato un nuovo ambulatorio medico, una spaziosa sala d’aspetto dedicata al secondo medico di famiglia e che si aggiunge a quello già esistente del dottor Tagliani". La dottoressa Debora Torneo aprirà il suo ambulatorio da domani, il lunedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e mercoledì dalle 15 alle 19.

cl.f.