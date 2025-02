Pieve di San Giorgio invasa dal fango. Il parroco: "Danni da quantificare"

Le campagne di Argenta fanno ancora i conti con l’acqua dopo il nuovo allagamento del 2 febbraio. L’esondazione dalla chiavica Accursi ha colpito duramente il territorio, aggravando una situazione già fragile. Intanto, la Pieve di San Giorgio resta invasa dal fango, con danni ancora da stimare. La Pieve di San Giorgio, il monumento più antico di Argenta, dunque sconta ancora le conseguenze dell’alluvione ed è ancora sommersa. Ecco il commento allarmato dal parroco di Argenta.

"E’ ancora impraticabile e invasa dal fango, in più l’edificio sta abbassandosi e i danni sono ancora tutti da quantificare", dice allamato il parroco, don Fulvio Bresciani. L’edificio risale al 569 ed è quindi una delle chiese più antiche dell’Emilia-Romagna, il più antico luogo di culto del territorio della provincia di Ferrara. La chiesa è situata in posizione isolata, in un parco ai limiti della riserva naturale delle Valli di Campotto.

Buona parte del piano originario si trova circa tre metri sotto il livello del suolo. All’interno vi sono un altare bizantino e tracce di pittura risalenti al XII secolo. Di notevole interesse anche il portale del 1122 di Giovanni da Modigliana, uno dei primi esempi di scultura in stile romanico. In esso sono raffigurati il martirio di San Giorgio e la rappresentazione allegorica dei mesi dell’anno. La pieve conteneva una fonte battesimale. Recentemente era stato restaurato dal circolo dei Lions l’antico portale.

Nel frattempo si lavora ancora nelle campagne di Argenta dopo il nuovo allagamento che le ha colpite il 2 febbraio scorso, dopo le piogge di venerdì e sabato della scorsa settimana che hanno determinato una nuova piena dell’Idice.

L’acqua è arrivata dalla chiavica Accursi, a causa di una rottura della coronella, ovvero l’argine che proteggeva la chiusa stessa. Infiltrandosi dalla breccia nel canale Savenella, originata dall’alluvione del 20 ottobre scorso, l’acqua ha causato la rottura del lato destro, invadendo i territori di Campotto. Per fortuna l’Agrilocanda Val Campotto non è stata colpita dall’evento alluvionale, tuttavia è sempre più urgente un piano per la messa in sicurezza di tutta l’area circostante.

Franco Vanini