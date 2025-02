Pigiama party a ritmo di musica nello ’Spazio29’

La festa degli innamorati per antonomasia, a Bondeno, diventa anche un appuntamento per bambini e ragazzi, che avranno la possibilità di festeggiare il San Valentino nelle due feste organizzate presso Spazio29 e il Centro Polifunzionale Dillingen. Si comincerà venerdì 14 in via Vittorio Veneto nei locali di Spazio29 con il “Pigiama Party” dedicato alle scuole elementari: i bambini, dalle 19.30 alle 23.30, potranno trascorrere quattro ore fra divertimento e spensieratezza con una cena a base di pizza e la proiezione di un film di animazione. Il tutto, rigorosamente, presentandosi all’ingresso in pigiama. Il giorno successivo, sabato 15 dalle ore 20.30 presso il Centro Polifunzionale Dillingen, i ragazzi delle scuole medie avranno l’occasione di divertirsi a ritmo di musica nella loro ormai abituale Festa di San Valentino. "Entrambi gli appuntamenti saranno coordinati dal competente personale di Spazio29, che come di consueto garantirà sicurezza e monitoraggio dei più piccoli – commenta l’assessore alle Politiche giovanili, Francesca Aria Poltronieri –. Anche il San Valentino può quindi diventare un momento di svago, gioco e divertimento in completa sicurezza all’interno dei nostri bellissimi e sempre rinnovati contenitori culturali. Oltre a Spazio29, una menzione anche alla Pro Loco di Bondeno che ha in gestione il Polifunzionale Dillingen". Entrambi gli appuntamenti sono su prenotazione: 347 712 0533 per il Pigiama Party delle elementari, e tramite liberatoria consegnata a scuola per la Festa di San Valentino delle medie. Una bella iniziativa dell’amministrazione comunale.

cl.f.