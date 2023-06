Pignatti: "Sul Piano antenne bene la riapertura dei termini"

La riapertura dei termini per la presentazione delle osservazioni al nuovo piano antenne raccoglie il favore di Ferrara Nostra. Il gruppo guidato da Francesca Savini ha apprezzato la scelta della giunta legata al Piano comunale per la localizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile. Più di tutti, a dare battaglia e a chiedere chiarezza sul nuovo piano, è stata la consigliera Catia Pignatti. "Come precisato all’interno della delibera – si legge in una nota di Ferrara Nostra – la scelta della Giunta è stata motivata da quanto emerso dalle numerose commissioni consiliari, anche informative, dalle tante osservazioni formulate in tale contesti sia dai consiglieri che da soggetti privati chiamati ad intervenire sul tema dell’elettromagnetismo e da alcune osservazioni formulate successivamente alla scadenza dei termini concessi, che hanno evidenziato alcuni aspetti ritenuti meritevoli di approfondimenti e verifiche". Ferrara Nostra, "che nel tempo si è dimostrata sempre sensibile all’argomento partecipando attivamente alle commissioni – spiegano i tre consiglieri comunali, Savini, Pignatti e Luca Caprini – si è già attivata per inoltrare le proprie osservazioni, pareri e memorie, sperando di dare un utile contributo all’amministrazione".