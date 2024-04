Pillole di salute, la prevenzione punta sul rosa

Si conclude il fitto calendario di appuntamenti organizzati dalle Aziende Sanitarie ferraresi per celebrare l’8 marzo e sensibilizzare sulla cultura dell’equità e favorire la “salute al femminile”. Oggi, a Cento, ci sarà ‘Pillole di salute’ dalle 9.30 alle 11. L’evento, nato dalla collaborazione tra il Distretto Sanitario Ovest dell’Usl (direttrice Caterina Palmonari) e l’associazione ‘Strade’, consiste in incontri informativi con le donne straniere. Dopo gli incontri a Poggio e Bondeno, il quarto si terrà a Cento nella Gipsoteca Vitali, via Santa Liberata 11. Le donne straniere che si recano all’associazione Strade riceveranno pillole di informazione sanitaria su prevenzione, programmi di Screening Oncologici e i servizi dell’Area Materno Infantile e Ginecologia attivi sul Distretto.