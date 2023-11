"Pinacoteca all’insegna del blu, il colore così caro al Guercino"

CENTO

Quel blu oltremarino è come la firma del Maestro: dicono che, per ottenerlo, il Guercino sbriciolasse dei lapislazzuli che gli consentivano di ottenere sfumature quasi celestiali. Ed è proprio il blu il ‘colore guida’ delle sale della nuova Pinacoteca Civica di Cento, pronta a tornare alla vita dopo 11 anni di forzata chiusura. "È una grande emozione e, me lo lasci dire, anche un grande orgoglio per tutti noi essere arrivati a questo traguardo", confida il direttore Lorenzo Lorenzini che ci accompagna fra le 15 sale in cui si sta completando l’allestimento.

Lorenzini, quali sono stati i momenti chiave per la riapertura?

"Come può immaginare, tutto l’iter non è stato semplice. A mio avviso, i momenti di svolta sono stati due. Prima di tutto l’apertura del cantiere, dopo circa otto anni di chiusura: lungo i due anni di cantiere, i lavori sono stati condotti da una ditta serissima che ha rispettato i tempi, non si è fermata mai e si è anche spesa oltre quanto le veniva richiesto. Poi si è dovuto pensare l’allestimento, e anche in questo caso abbiamo potuto contare su professionisti molto validi, come l’architetto Marco Biasiolo".

Che immagine di Guercino emerge dalla Pinacoteca? "Quella di un artista di altissima levatura, ma pur sempre fortemente legato alla sua terra. Lo si nota in particolare dagli affreschi di Casa Pannini, in cui emergono evidenti elementi del paesaggio e della vita dell’epoca. Attraverso la qualità pittorica che lo contraddistingue, i colori, i contrasti di luce di ombra, il gioco di sguardi e di gesti e la capacità di mettere in relazione chi guarda con il dipinto, Guercino riesce sempre a toccare sentimenti ed emozioni di cui forse non ci rendiamo conto".

Qual è la novità principale della Pinacoteca?

"Sicuramente l’idea di ‘legare’ tutte le opere anche attraverso il colore di fondo delle pareti, questa tonalità di blu che ritroviamo spesso nei cieli di Guercino. In più, siamo riusciti anche a ‘sfondare’ idealmente le pareti di altre collezioni e di altri istituti. Banche, privati e associazioni ci hanno affidato o donato vari dipinti, e in questo modo il patrimonio che stava dentro i loro uffici si è riunito qui. La Pinacoteca dunque diventa custode di tutto un patrimonio locale, e non solo".

Fra tutti questi dipinti, c’è una sua opera del cuore?

"Difficile rispondere, perché è quasi impossibile scegliere fra tanti capolavori. Di certo, amo alcuni dettagli delle opere di Guercino: le mani e gli sguardi sono gli elementi più interessanti. L’opera iconica è senz’altro il ‘Cristo Risorto che appare alla Madre’: in questo dipinto il vessillo che sventola sopra la testa di Cristo,con le tonalità bianche che tendono al rosa, per me è uno dei brani pittorici più riusciti e più efficaci di tutta l’arte del Guercino, un elemento perfino toccante".

Nei vostri intenti, la Pinacoteca dovrà aprirsi sempre più anche al contemporaneo...

"Vogliamo coltivare un percorso di dialogo fra l’arte antica e quella di oggi, che peraltro si è tornata ad aprire anche al figurativo e a una rappresentazione riconoscibile. La sala dove attualmente sono esposti gli affreschi di Casa Pannini (che in futuro avranno un’altra collocazione, probabilmente nella Rocca) sarà destinata a mostre temporanee: e qui, come già avviene per gli eventi della riapertura con le opere di Nicola Samorì, potremo valorizzare la capacità degli artisti contemporanei di entrare in relazione con i linguaggi antichi per ricavarne nuovi orizzonti e nuove suggestioni".