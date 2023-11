"Pinacoteca attiva, nessun abbandono"

In merito alla nota sindacale Flp, coordinamento nazionale Beni e Attività Culturali, ecco la risposta della Pinacoteca di Ferrara. "Nel 2023 le aperture straordinarie e i progetti di valorizzazione alla Pinacoteca Nazionale di Ferrara sono stati in ugual numero a quelli attuati presso la Galleria Estense di Modena. A Ferrara c’è stata

una partecipazione di personale più alta per cui il costo per l’amministrazione è stato nettamente superiore.

In Pinacoteca sono stati organizzati nel corso del 2023 7 concerti, a Modena 1 e a Sassuolo 2. A Ferrara sono stati conclusi importanti accordi di valorizzazione, quale ad esempio l’accordo con

Ferrara Arte per il biglietto congiunto in occasione della mostra Rinascimento e Achille Funi. Spesso le conferenze stampa delle mostre organizzate dal Comune di Ferrara sono ospitate in

Pinacoteca con grande successo di pubblico, cosa che non accade nelle altre sedi delle Gallerie Estensi. Durante l’ultimo trimestre l’attività dei servizi educativi in Pinacoteca è continuata con gli stessi

ritmi di sempre, le visite guidate continuano nonostante il distacco della Pinacoteca sia ormai ufficiale. Infine a fine ottobre si è concluso un importante lavoro di adeguamento di nuovi spazi concessi dal comune, dove è stato creato un nuovo e moderno deposito per dipinti, per un importo di circa 300.000 euro. Da questo quadro fattuale si evince, che lungi dall’essere abbandonata, la Pinacoteca ha goduto di

molta attenzione dall’amministrazione. Invero nel corso degli ultimi anni azioni mirate e concrete

hanno reso la struttura un luogo accogliente e ricco e un’ambita meta di pubblico

locale e turisti".