Pinacoteca, boom di visite: "Già cinquemila presenze"

È con il Natale che l’assessorato alla cultura stila un primo bilancio, svelando un alto numero di visitatori all’appena inaugurata Pinacoteca di Cento, che fino al 7 gennaio sarà gratuita per tutti. "Tiriamo metaforicamente le somme di un mese di apertura della Civica Pinacoteca il Guercino – dice l’assessore Silvia Bidoli – Dal giorno dell’inaugurazione, cioè il 25 novembre, sono entrati in Pinacoteca circa 5000 visitatori: sicuramente la gratuità ha incentivato gli ingressi, ma indubbiamente tante persone hanno avuto l’occasione di vedere, e forse rivedere, la nostra Pinacoteca e girare per le vie del nostro centro storico". Pinacoteca che è dunque stata un grande richiamo, rinunciando agli incassi dei biglietti per quei 5000 visitatori, auspicando sul proseguo di quei numeri. "E’ stato un inizio decisamente promettente che peraltro ci sta dando tante soddisfazioni ad ogni livello: articoli, approfondimenti, interviste da parte di enti nazionali e internazionali e tanto, tantissimo, interesse da parte di tutti – prosegue l’assessore - Di Cento e della sua Pinacoteca si sta veramente parlando tanto. E dobbiamo fare tesoro di tutto questo: come dissi il giorno dell’inaugurazione, la Pinacoteca custodisce le nostre radici e come comunità che ha cuore questo suo patrimonio, abbiamo il dovere di tutelarlo e valorizzarlo ma anche di esserne orgogliosi".

E guarda avanti. "Cento aveva bisogno della sua Pinacoteca, forse per ritrovare anche un po’ di fiducia – aggiunge la Bidoli - fiducia in un futuro che vede nella cultura un perno fondamentale per scrivere il proprio futuro. E in tempo di bilanci di fine anno, mi auguro sinceramente che questo possa avvenire". E proprio grazie alla riapertura di questo importante luogo e della sicurezza che garantisce che è stato possibile concordare l’arrivo a Cento della famosa e importante meteorite Renazzo, che in occasione del bicentenario della caduta, per la prima volta lascia il museo Bombicci di Bologna per essere ammirata in Pinacoteca dal 10 gennaio per almeno un mese. Un luogo ora illuminato dalla magia del Natale, rendendo l’atmosfera ancora più affascinante, permettendo di godersi la visita tra l’arte guerciniana e la storia artistica e culturale del centese, dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 18, con ingresso gratuito fino al 7 gennaio e chiuso solo il primo gennaio 2024.

Pinacoteca che vive anche con i momenti per bambini come quello di sabato alle 15.30 per una visita guidata animata alla scoperta delle storie contenute nei quadri o il 7 gennaio alle 10.30 con la visita guidata con animazione teatrale e laboratorio didattico per imparare a dipingere. E non è tutto, perché fino al 17 marzo è possibile vedere ‘Ritratto in due tempi’, un focus sul tema del ritratto con capolavori del Seicento emiliano e opere inedite dell’artista contemporaneo Nicola Samorì. L’esposizione, promossa dalla Civica Pinacoteca il Guercino in collaborazione con Ossimoro Galleria d’Arte di Spilamberto (MO), è curata da Massimo Pulini, storico dell’arte.

Laura Guerra