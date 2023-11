Pinacoteca di Cento riaperta a 11 anni dal sisma

Cento, 26 novembre 2023 - Dopo 11 anni dal sisma può riaprire la Civica Pinacoteca il Guercino di Cento (FE), un luogo che racchiude la massima concentrazione al mondo di opere di Gian Francesco Barbieri, conosciuto come il Guercino, al quale si affiancano tanti altri nomi di allievi e seguaci unitamente ad artisti come Scarsellino, Guido Reni, Ludovico Carracci, Matteo Loves o Stefano Galletti.

Il tutto in uno straordinario dialogo tra loro e il blu a far da filo conduttore, campionato dai cieli delle tele di Guercino. Un momento storico dunque per la città che si riappropria del primo grande luogo di cultura ma che vede restituita a pieno la propria identità, legata a stretto filo con Guercino. E in tantissimi hanno dunque gremito via Matteotti per dare un abbraccio alla Pinacoteca, ora completamente rinnovata ed accessibile, diventata un luogo importante non solo per la città ma anche per la provincia, la Regione e l’Italia, aprendo le sue porte al mondo come centro espositivo internazionale.

Concetto che è stato espresso dal sindaco Edoardo Accorsi, l’assessore alla cultura Silvia Bidoli, il direttore dei musei Lorenzo Lorenzini e infine anche dal presidente della Regione Stefano Bonaccini, parlando della resistenza di questo territorio devastato dal sisma che però ha lavorato coralmente, insieme anche alle associazioni, aziende, privati ed enti, per arrivare a questo importante momento che, sotto un certo punto di vista, è l’espressione di quanto da un avvenimento avverso si possano tirare fuori anche opportunità.

15 foto Torna fruibile ai cittadini un luogo che racchiude la massima concentrazione al mondo di opere di Gian Francesco Barbieri, conosciuto come il Guercino

Per Cento è stata quella di rinnovare completamente la Pinacoteca, renderla più sicura, senza barriere architettoniche, ripensare all’allestimento, esporre pezzi nuovi, affreschi, e pregiarsi di importanti donazioni d’arte, accogliere opere di Fondazione Cassa di Risparmio, Credem e la parrocchia che hanno voluto fossero ora in questo bellissimo luogo e godere anche della giusta illuminazione capace di far godere a pieno della bellezza dei dipinti. Dalla Regione quasi 3 milioni di euro, 989 mila euro ministeriali tramite il Fondo Cultura 2021 e dopo due anni di lavoro dello studio bolognese Open Project con la collaborazione del comune, è arrivata finalmente questa bellissima giornata. “Siamo estremamente orgogliosi di riconsegnare alla comunità centese e a tutto il Paese un luogo simbolo della cultura, un rinnovato centro espositivo internazionale più sicuro ma soprattutto più funzionale di prima - commentano il presidente Bonaccini e l’assessore Felicori, intervenuti all’ inaugurazione -. È stato centrato l’obiettivo di farne un museo più moderno, un luogo dove è possibile ammirare collezioni importanti, come in questo caso, ma che è qualcosa di più di una raccolta: è una macchina comunicativa, il luogo di esperienze gratificanti di apprendimento, uno spazio dell’emozione oltre che della conservazione. Con l’incredibile concentrazione di opere del Guercino presenti sul suo territorio, Cento e la sua Pinacoteca si candidano a diventare il centro magnetico di attrazione di quel ‘sistema regionale Guercino’ che la Regione intende promuovere e sostenere”. Un pensiero particolare l’ha avuto il sindaco Edoardo Accorsi nel ringraziare i Vigili del Fuoco e il gruppo di Cento dell’associazione Alpini che nei giorni del sisma salvarono le opere portandole fuori dalla Pinacoteca ferita a morte ricordando anche la forza dei centesi nel sapersi rialzare e guardando ora con fiducia al futuro e alle opportunità che l’apertura di questo luogo offrirà al territorio. A moderare gli interventi della mattina, Alessandro Ramin. E ha dunque parlato di rinascita e rilancio, l’assessore alla cultura Silvia Bidoli che vede Cento come un territorio che ora può e deve tornare a essere una destinazione turistica d’eccellenza così come Lorenzo Lorenzini, direttore dei musei, che ha parlato di grande potenziale ora da esprimere. La Pinacoteca è aperta dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 18 compresi i festivi. Fino al 7gennaio 2024 vi sarà ingresso gratuito per tutti. Successivamente il biglietto intero sarà di 8 euro prevedendo riduzioni e gratuità per diverse categorie. Tutti i sabati la Pinacoteca sarà gratuita per i residenti del Comune di Cento.