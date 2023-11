Pinacoteca, dono di Credem: "Sei opere del Guercino"

CENTO

Sabato 25 grazie all’operato del Comune di Cento, sostenuto economicamente dalla Regione con i finanziamenti della ricostruzione post sisma e il ministero della Cultura con 1.2 milioni di euro per il riallestimento, riaprirà la pinacoteca il Guercino, completamente restaurata e con un rinnovato allestimento museale che comprenderà anche nuove opere grazie all’unione tra Credem e Fondazione Cassa di Risparmio di Cento che hanno deciso di sostenere l’iniziativa con un prestito di ben 15 opere d’arte complessivamente. Credem e la Fondazione stanno collaborando attivamente al progetto di riapertura del museo, fondamentale luogo della cultura e dell’identità cittadina. In particolare, Credem lascerà in deposito nella pinacoteca sei opere della sua collezione d’arte, tra le quali il Matrimonio mistico di Santa Caterina di Guercino, capolavoro giovanile del pittore centese. L’intensa sinergia tra Credem e la realtà culturale cittadina si concretizzerà anche con la riapertura alle visite di Palazzo Rusconi, a partire dal prossimo tardo autunno, nell’ambito del progetto Spazio Credem, nato nel 2016 per valorizzare e tutelare i beni storici, artistici e architettonici del Gruppo Credem. All’interno dello splendido palazzo nel cuore di Cento, ultimato nel 1766 e oggi di proprietà di Credem, si potranno ammirare, nel salone di rappresentanza e in altri ambienti del piano nobile, opere rappresentative dell’arte centese, dalla scuola di Guercino ad Aroldo Bonzagni, uno dei più significativi interpreti della pittura cittadina tra Ottocento e Novecento. Notevole l’impegno anche da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, che lascerà in deposito nove opere, tra le quali il primo affresco realizzato dal giovane Guercino, che raffigura la "Madonna di Reggio", ovvero la Madonna della Ghiara. Una circostanza che contribuisce a ribadire il legame tra la realtà centese e quella reggiana nel segno dell’arte e della cultura. "Il territorio di Cento e la sua comunità sono molto importanti per Credem e questa collaborazione con la Fondazione Carice è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno per la città - afferma Angelo Campani direttore generale Credem - Siamo molto felici di supportare questa iniziativa che consentirà, dopo un così lungo periodo di chiusura, di poter restituire alla collettività un gioiello architettonico come palazzo Rusconi, insieme a tutte le opere esposte in Pinacoteca che, per Cento, sono un vanto a livello nazionale ed internazionale". "Come Amministrazione non possiamo che essere orgogliosi di questo incredibile lavoro di squadra che donerà alla città di Cento una pinacoteca all’avanguardia". Ha commentato l’assessore comunale SIlvia Bidoli.

l.g.