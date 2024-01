Pinacoteca gratuita ancora per due giorni

Sono gli ultimi giorni durante i quali si potrà visitare la Pinacoteca di Cento gratuitamente. Oggi e domani, infatti, sono le ultime due giornate di ingresso gratuito e poi, dal 10 gennaio, verrà introdotta la bigliettazione con tutti gli sconti e le eventuali gratuità, fermo restando che per i residenti nel comune di Cento, è stato deciso che vi sarà l’ingresso libero al sabato. Un bel regalo che certamente sapranno sfruttare subito, visto che dal 10 gennaio, la Pinacoteca si arricchirà per almeno un mese, della famosa Meteorite Renazzo, preziosa dal punto di vista storico, scientifico e culturale e che mai si era spostata dal museo Bombicci di Bologna. Esposizione legata alla celebrazione dei 200 anni dalla caduta, resa possibile grazie alla caparbietà degli Associazione Astrofili Centesi e a tutte le associazioni che si sono unite per i festeggiamenti, tra Cento e Renazzo, del 13 e 14 gennaio. Tornando alla Pinacoteca questi ultimi due giorni di gratuità vedranno anche proseguire i progetti didattici, mettendo in programma per domenica ‘La bottega dal Guercino. Impariamo a dipingere’, cioè una visita guidata con animazione teatrale e il laboratorio didattico che faranno scoprire ai più piccoli i segreti delle tecniche del Guercino e insieme al maestro potranno sperimentare la pittura a olio. Un’attività per bimbi dai 5 agli 11 anni, la partecipazione è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione a informaturismo@comune.cento.fe.it. Oggi e domani, la pinacoteca sarà aperta dalle 10 alle 18, con ultimo ingresso alle 17:30. Da mercoledì il biglietto intero sarà di 8 euro, per gli over 65 sarà di 4 euro, per i ragazzi dai 19 ai 26 anni sarà di 2 euro e per i gruppi da 8 a 25 persone si pagherà 4 euro mentre sarà gratis per i minori di 18 anni e prevista gratuità per diverse categorie di persone.

l.g.