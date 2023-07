Pinacoteca, sì al restauro della madonnina

CENTO

Sui lavori alla pinacoteca di Cento il Comune sostiene che sarà possibile riaprire a novembre di quest’anno. Ed è in quest’ambito che, con una determina, si è dato affidamento a un’azienda bolognese di Minerbio, di intervenire su due punti dell’immobile. "Alla pinacoteca civica di Cento è presente uno scalone che necessita di specifico restauro per tutte le sue parti, inclusa la balaustra e i portali – scrive il dirigente dei lavori pubblici Beatrice Contri - Premesso altresì che nello stesso immobile è presente una nicchia con una Madonna in ceramica che anch’essa richiede un lavoro di specifico restauro, è necessario procedere con l’affidamento degli interventi in argomento in tempi rapidi non solo al fine di preservarne la conservazione ma anche per valorizzare al meglio la Pinacoteca di Cento restituendola alla cittadinanza e all’intera comunità nella sua originale magnificenza". Intervento che vede un importo complessivo di 33.489 euro. E’ necessario provvedere anche a specifici lavori di copertura e lattoneria per preservare, nello specifico, la migliore conservazione della Madonnina di ceramica, per complessivi 6.087,80 euro. "Premesso che a novembre 2023 verrà riaperta al pubblico, con un nuovo allestimento, la pinacoteca – scrive poi in delibera Lorenzo Lorenzini - occorre predisporre un nuovo catalogo, poiché quello vecchio, edito nel 1987, è esaurito. Occorre prendere atto di nuove acquisizioni, di nuove attribuzioni, di nuovi depositi permanenti e dell’evoluzione nell’ambito degli studi storico artistici che si è sviluppata negli ultimi 40 anni, al fine di redigere un testo scientificamente corretto, accurato e all’avanguardia con le nuove scoperte, nonché finalizzato alla valorizzante del patrimonio storico locale, alla diffusione della cultura e alla promozione dello studio". Si è così dato affidamento diretto per 60.500 euro. "Silvana editoriale è specializzata nella pubblicazione di cataloghi di mostre e musei – spiega - gode di grande apprezzamento e realizza cataloghi d’arte di altissimo livello qualitativo, con un’attenzione caratteristica alla qualità delle immagini e con uno staff addetto alla revisione redazionale e all’editing".

Laura Guerra