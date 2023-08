Pineta del lido di Spina, mettete subito i bidoni

Caro Carlino

Vi chiedo di dare ancora una volta spazio per la grave situazione in cui versa la pineta del lido di Spina. Sono state mandate anche delle pec al comune, a Clara, alla Brodolini, ai carabinieri forestali, al parco del Delta. Nessuno ha risposto. I bidoni fino all’anno scorso c’erano. Quando è stato chiesto perché sono stati tolti ci è stato detto "perché sono sempre pieni". Una risposta assurda. C’è pieno di cacca di cane. 3 km di Pineta senza un bidone. Non se ne può più. È necessario mettere dei bidoni, Anche se gli incivili ci saranno sempre.

Marco