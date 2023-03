"Pineta di Spina da ripulire Deve essere una priorità"

"La pulizia del sottobosco della pineta del Lido di Spina necessita di manutenzione continuativa". A sollecitare in tal senso è Chiara Scaramagli, coordinatore di Fratelli d’Italia Ferrara, che interviene sulla tematica della pineta del Lido di Spina per evidenziare "che, dopo molti anni di degrado, finalmente la Giunta di Comacchio sembra essersi accorta dell’esistenza di questo importante patrimonio verde, unico nella sua bellezza e più che mai degno di tutela, caratterizzato da molteplici specie di piante. Il progetto di esbosco di alberi e cespugli, che è stato presentato più di un anno fa e di cui si è letto in un articolo dello scorso 28 marzo di un quotidiano locale, è certamente indispensabile per evitare il pericolo di incendi, che purtroppo negli ultimi tempi sono divenuti sempre più frequenti. Ma nulla si legge, invece, relativamente ad incarichi conferiti a ditte specializzate per la manutenzione del sottobosco con cadenza regolare, non una tantum".

Scaramagli sostiene che, qualora si procedesse solo all’abbattimento degli alberi ma non alla pulizia del sottobosco in modo continuativo, "tutto il lavoro svolto verrebbe vanificato in quanto il pericolo degli incendi rimarrebbe e l’incolumità delle persone continuerebbe ad essere a rischio, con conseguente spreco di denaro. Le sterpaglie infatti facilitano il propagarsi delle fiamme che, nella maggior parte dei casi, partono dal basso. A ciò si aggiunga che, sotto le medesime, potrebbero esserci rifiuti di ogni genere, compresi materassi e mobili vecchi:". Il coordinatore provinciale di FdI sottolinea come "un’area boschiva ben pulita e mantenuta si presti ad essere un biglietto da visita eccellente anche per i turisti saltuari, non solo per i proprietari di seconde case, che pagano regolarmente le tasse" e auspica che "nelle casse del Comune di Comacchio vi sia il denaro per far fronte alla manutenzione continuativa delle aree verdi, in quanto l’Amministrazione comacchiese, recentemente, ha approvato il progetto esecutivo per un ingente importo che interesserà anche lavori di manutenzione straordinaria dei parcheggi e opere di miglioramento e restyling al Lido degli Estensi: località su cui è intervenuta forse troppe volte e non sempre, almeno a parere di chi scrive, con risultati soddisfacenti. Si può comprendere quindi – conclude Scaramagli – che si debba sempre fare i conti con un bilancio economico, ma è pur vero che sarebbe necessario fare una lista di priorità. La pulizia del sottobosco in modo radicale e con cadenza periodica evidentemente non è mai stata nella lista delle priorità, ma ci si aspetta che la Giunta Negri la inserisca".

Valerio Franzoni