"Pineta di Volano indecorosa. La Regione intervenga"

"Mi fa piacere che il segretario del Pd di Comacchio, Michele Farinelli, si sia svegliato e si accodi a ciò che noi stiamo facendo sia con denunce sulla stampa che con interpellanze del consigliere regionale Fausto Gianella". E’ immediata la replica di Tiziana Gelli, coordinatrice di Fratelli d’Italia nella cittadina lagunare, al grido d’allarme ed alla richiesta di maggiore attenzione sul lido di Volano espressa da Farinelli qualche giorno fa. "Gianella si è speso e continua a farlo perché crede e, noi assieme a lui, crediamo che lido di Volano vada difeso – riprende la coordinatrice di FdI di Comacchio –: non dimentichiamo lo scempio di qualche anno fa, quando è stata lasciata entrare l’acqua del mare e da allora nessuno ha ancora ripagato i danni subiti da quei cittadini".

Tiziana Gelli lancia un appello affinché il Corpo Forestale faccia ciò "che deve fare per la pineta di Volano, con alberi caduti a terra che non vengono rimossi – precisa –, trasformando una macchia pinetata in qualcosa di indecoroso". Si chiede inoltre provocatoriamente "come mai le pinete romagnole sono un giardino e quella di Volano è nelle condizioni che sembra abbondante a sé stessa e destinata a sparire".

Infine afferma che "è giunto il tempo di limitare con abbattimenti mirati e selettivi i daini che sono troppi e la stanno letteralmente ’mangiando’. Credo che tutti sappiano cosa sia una piramide ecologica e i rapporti fra carnivori, erbivori e piante, se si sfalsano le proporzioni, creano un disastro. Stanno già facendo danni all’agricoltura ma quel che è peggio – prosegue – sono gli impatti, ormai quotidiani, con le auto e le persone che vi sono dentro. Per fortuna non è ancora successo nulla di irreparabile, ma non dobbiamo attendere una disgrazia per muoverci. La Regione in cui lo stesso partito di cui è segretario Farinelli ha la maggioranza, dia degli input precisi e coraggiosi alla forestale perché si prenda cura della pineta dandole le risorse che servono.

Serve un’ordinanza di abbattimento dei daini e diamo la carne alla persone in difficoltà, ma batta un colpo. Sennò pensiamo che la parole di Farinelli vogliano essere solo una foglia di fico, per coprire l’inettitudine di chi governa questa regione da troppi anni, senza risolvere i problemi come quello del lido di Volano, un luogo incantato e bellissimo nella sua naturalità e nel fatto che è rimasto pressoché intatto da sempre".

cla. casta.