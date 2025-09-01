Pineta, i danni dell’acqua salata: "A rischio un polmone verde"

"Quando entro nella pineta di Volano provo un grande senso di desolazione, abbandono e non sento più i profumi di resina, pigne o altre essenze vegetali, che emanava questa meravigliosa macchia moscata solo una decina di anni fa". Lo dice Marco Stella, tecnico del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara che non si limita solo ad esprimere il proprio malessere sulla condizione in cui versa la pineta di Volano, ma formula anche proposte, forte della propria competenza nella gestione delle acque nel reticolo di canali che gestisce la Bonifica. "Capisco come l’ingresso dell’acqua salata di tre anni fa abbia prodotto danni alle radici delle piante con l’immissione di sale nel terreno - esordisce - ma proprio per questo occorre diluire al più presto la salinità sedimentata nel terreno. A mio parere occorre riattivare al più presto il canale principale, facendo entrare acqua dolce, come lo fa l’imprenditore agricolo non troppo distante sulle proprie produzioni, - spiega - e farle defluire nell’impianto idrovoro che c’è alla Madonnina. In questo modo si comincerebbe a diluire la salinità. Non meno grave la situazione dei pini che vengono lasciati sul posto provocando un senso di desolazione per tutti coloro che frequentano e amano questo luogo bellissimo che sta rischiando letteralmente di scomparire". Stella prosegue la propria disamina sottolineando come i daini siano un problema che va affrontato e risolto con un metodo, dando ascolto agli esperti senza alcun giudizio preconcetto o per sterili posizioni di bandiera. Tuttavia chiede vengano messe a dimora al più presto, pini, lecci, farnie o altre essenza vegetali e "tutelarle" affinché crescano e la pineta possa lentamente rigenerarsi. Lancia un appello "chi ha la competenza o il dovere sia esso regione, parco, comune o altro lo faccia al più presto". Infine si chiede "che senso spendere soldi per mettere cartelli con sopra scritto "riserva naturale, divieto raccolta molluschi, fiori e prodotti del sottobosco" quando il sottobosco non esiste più, come ogni tipo di fiore se non quelli dell’unica pianta, lo Stramonio che è tossica, e non mangiamo neppure i daini, mi sento letteralmente - conclude Marco Stella - preso in giro".

Claudio Castagnoli