"Pineta lasciata al degrado. C’è il rischio degli incendi"

"La pineta Jacaranda di Lido degli Scacchi necessita di maggior attenzione e cura. Soprattutto per scongiurare il rischio di eventuali incendi che, in particolare nella stagione estiva, potrebbero verificarsi". A sollecitare l’Amministrazione comunale di Comacchio è il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia Bruno Calderoni che si è recato personalmente a visionare la situazione della pineta nota come Jacaranda e che sorge in prossimità del Vascello d’Oro. Un importante patrimonio naturalistico e storico per la comunità di Comacchio che, secondo Calderoni, merita interventi che restituiscano decoro e sicurezza. L’esponente di Fd’I ricorda, innanzitutto, che l’area verde risulta suddivisa in due porzioni, "una privata e in una pubblica, di competenza del Comune. Secondo quanto ho potuto appurare, vi sono situazioni di evidente degrado legate alla manutenzione e alla pulizia, ed è necessario intervenire. Non solo nella parte pubblica, ma anche in quella privata. E credo che sia compito del sindaco concertare con la parte privata una serie di interventi necessari a garantire la cura dell’area a tutela dell’ambiente, ma anche per scongiurare il pericolo di incendi che potrebbe verificarsi, soprattutto nel periodo estivo ormai alle porte".

Valerio Franzoni