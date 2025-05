Pineta, lavori di manutenzione

Nella pineta litoranea demaniale di Lido di Spina sono stati eseguiti i lavori di manutenzione, messa in sicurezza e cura, all’altezza dello stradello tagliafuoco, lungo la pista ciclo-pedonale limitrofa al centro abitato. A darne notizia è l’amministrazione comunale di Comacchio. Nel dettaglio, le azioni di messa in sicurezza, eseguite prima dell’apertura della stagione turistica, sono state eseguite dal Servizio decoro urbano e verde pubblico del Comune di Comacchio. "L’intervento – spiegano dal Municipio – è stato necessario per rimuovere tutte le alberature già schiantate al suolo dopo alcuni eventi atmosferici avversi. Le operazioni di messa in sicurezza e cura sono poi proseguite con l’abbattimento selettivo di altre alberature fortemente compromesse nella loro stabilità".