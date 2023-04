"Pineta sotto stretta sorveglianza Coinvolgiamo volontari a cavallo"

COMACCHIO

Un supporto per monitorare il territorio contro i malintenzionati. È la proposta lanciata dalla lista civica Libera Comacchio in accordo con l’Associazione nazionale carabinieri - nucleo volontari protezione civile ‘Alto Ferrarese’. "Visti i recenti e gravi fatti accaduti nei pressi delle pinete dei nostri lidi, abbiamo ritenuto potesse servire da deterrente contro malintenzionati che stazionano da sempre in questo contesto limitandone la fruibilità anche a livello turistico. L’osservazione e la segnalazione, avente come scopo la tutela del territorio è uno degli obiettivi previsti dallo Statuto dell’Associazione nazionale carabinieri nucleo volontari protezione civile. Avendo a disposizione un reparto a cavallo Anc con sede in Codigoro – afferma il coordinatore della lista civica, Vito Troiani -, noi di Libera Comacchio proponiamo la possibilità di attuare una collaborazione tra l’amministrazione comunale, per lo svolgimento di un attività di sorveglianza, tesa alla tutela ambientale della Pineta e ad una fruizione più sicura della stessa da parte dei cittadini". Come riferito da Libera Comacchio, l’associazione suggerisce la sottoscrizione di una convenzione all’amministrazione comunale e le Autorità competenti "in modo da poter effettuare un supporto di sorveglianza a cavallo lungo tutto il percorso ritenuto negli ultimi tempi sempre più pericoloso e poco sicuro per donne e famiglie. Ogni attività vedrà presenti un minimo di sei operatori a cavallo che trasmetteranno gli interventi e le criticità riscontrata durante l’attività, fermo restando che eventuali problemi urgenti verranno segnalate al referente designato dall’amministrazione e alle forze dell’ordine".

v.f.