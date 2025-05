Pinguini Estensi, la sentenza. Quattro condanne e un’assoluzione

Quattro condanne e un’assoluzione per insufficienza di prove. Dopo anni di indagini e udienze è arrivato a un primo punto fermo il processo in rito abbreviato che vede imputati per diffamazione gli amministratori e i moderatori del gruppo Facebook ‘Pinguini estensi’, la pagina nata in opposizione alle Sardine e tra i cui commenti erano spuntati insulti pesanti nei confronti dell’avvocato Fabio Anselmo, della senatrice Ilaria Cucchi e di Rita Calore (queste ultime rispettivamente sorella e madre di Stefano Cucchi, il geometra romano morto mentre si trovava in custodia cautelare). Si tratta del filone principale del procedimento, iniziato con otto imputati e terminato con cinque dopo che tre erano stati prosciolti a seguito di una transazione. Nel pomeriggio di ieri, il giudice Anna Maria Totaro ha condannato Alberto Ferretti, Raffaella Breveglieri, Arianna Pocaterra e Stefano Giglioli. Per loro il tribunale ha stabilito una multa da 1.200 euro ciascuno oltre a una provvisionale da ottomila euro da corrispondere in solido. Assolto il solo Stefano Mezzetti.

Soddisfatto l’avvocato Anselmo, il cui primo pensiero va "a Rita". Questa sentenza, ha affermato, "mi commuove. Nei post si augurava la morte per cancro alla famiglia Cucchi. Quando Rita ha letto queste frasi era malata di cancro, malattia per la quale è morta. Siamo arrivati a questo traguardo grazie alle sole nostre forze: la procura non ci ha aiutati, più volte ha chiesto archiviazioni e assoluzioni. Ritengo sia necessaria più sensibilità nei confronti dell’odio espresso sui social, perché con questo mezzo lo si diffonde sempre di più, facendo sempre più male. Chi indaga, questo lo deve capire". Gli hater, conclude il legale, "fanno male alle persone. E qui parliamo di una famiglia colpita da una tragedia immane".

Per conoscere le ragioni che hanno mosso il giudice a emettere una sentenza di condanna per quasi tutti a fronte di una richiesta di segno opposto da parte della procura bisognerà attendere novanta giorni, tempo che il tribunale si è preso per il deposito delle motivazioni. Lette le quali, il difensore degli imputati, l’avvocato Denis Lovison, farà con ogni probabilità appello. "È una sentenza che crea un precedente pericoloso per la libertà di espressione – così il legale –. Sono contento per l’assoluzione di uno dei miei assistiti, ma la condanna degli altri mi lascia perplesso: individuare responsabilità in capo ad amministratori e moderatori di una pagina social può riverberarsi sul diritto di parola. La loro unica colpa è stata di non essersi resi conto di contenuti non adeguati. Lette le motivazioni cercheremo di evidenziare gli errori in sentenza e proporremo appello".

Federico Malavasi