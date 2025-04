"Pini abbattuti, c’erano problemi di stabilità"

L’abbattimento dei pini in piazza Don Giovanni Verità a Porto Garibaldi è stata "una decisione difficile, ma necessaria". Queste le parole del sindaco di Comacchio Pierluigi Negri, nel fornire delucidazioni riguardo all’intervento realizzato nella località. "L’abbattimento di sei esemplari di pino marittimo - riferisce il primo cittadino - è stata una scelta estremamente sofferta per l’Amministrazione, che ha sempre posto grande attenzione alla tutela del verde pubblico. Fin dall’inizio del nostro mandato, abbiamo piantumato quasi 300 alberi ad alto fusto, principalmente lecci, in diverse aree del territorio comunale. Interventi si inseriscono in un più ampio progetto di rinaturalizzazione del nostro territorio, storicamente caratterizzato dal "Bosco Eliceo", un’antica foresta demaniale di lecci che, fino al XVII secolo, ricopriva vaste aree del litorale comacchiese". Le motivazioni tecniche dell’abbattimento dei pini, sono legate alle condizioni di stabilità compromesse delle piante stesse, "aggravate da diversi fattori", quali "radici superficiali: caratteristica tipica del pino marittimo, che rende l’albero più suscettibile a sradicamenti, soprattutto in presenza di suoli compatti o asfaltati; alterazioni ambientali: i periodi di siccità degli ultimi anni hanno contribuito all’innalzamento della falda salina, causando l’affioramento degli apparati radicali e aumentando il rischio di instabilità; interventi infrastrutturali: durante i lavori di riqualificazione della piazza, la rimozione dei marciapiedi che fungevano da "contrappeso" ha evidenziato ulteriormente la precarietà degli alberi, rendendo necessario l’abbattimento per garantire la sicurezza pubblica. Comprendiamo il dispiacere della cittadinanza per la perdita di questi alberi, simboli affettivi e storici della comunità. Tuttavia – prosegue il sindaco -, assicuriamo che l’intervento era indispensabile per procedere con la riqualificazione di una piazza in condizioni di degrado, che ha causato in passato incidenti a pedoni a causa del dissesto del manto stradale. In autunno pianteremo sei esemplari di leccio".

v.f.