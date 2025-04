"Pini abbattuti in piazza senza una spiegazione. Serve più trasparenza nelle scelte compiute"

"Perché sono stati abbattuti i pini in piazza Don Giovanni Verità a Porto Garibaldi?". A chiederlo è la capogruppo consiliare de La Città Futura – M5S, Sandra Carli Ballola che ravvisa mancanza di "trasparenza nelle scelte che si compiono, manca il dialogo e il rispetto dei cittadini, manca il rispetto della natura", da parte dell’Amministrazione comunale.

"Se qualcuno non si fosse accorto che manca meno di un anno alle prossime elezioni comunali, i numerosi lavori stradali che sono iniziati in questi ultimi tempi ce lo avrebbero ricordato – esordisce Carli Ballola nella propria nota -. Dopo 4 anni di inerzia amministrativa, interrotta solamente dal prosieguo delle scelte della precedente giunta, ora fervono i lavori pubblici che rappresentano comunque il minimo sindacale richiesto a chi amministra un territorio. Lavori che sembrano frettolosi perlomeno per quanto riguarda il verde pubblico. Come dimostra quanto è successo ai pini centenari della piazza Don Giovanni Verità a Porto Garibaldi, il cui abbattimento ha suscitato l’indignazione e le proteste degli abitanti di Porto Garibaldi. Per il rifacimento della piazza ne sono stati abbattuti quanti? Perché? Sono state eseguite le perizie tecniche necessarie alla valutazione dello stato dell’albero e la possibilità di conservarlo?".