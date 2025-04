Pink Floyd nello scenario di Pompei. Nelle sale il film che ha fatto epoca

Per la prima volta nei cinema nella nuova versione restaurata in 4k e dolby atmos, l’iconico film concerto del 1972 ’Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII’. Apollo cinepark, fino a martedi 29 aprile alle 19.30. Cinepark Cento, oggi e domani alle 18.45, lunedi 28 e martedi 29 alle 21.15. Cinepark Comacchio, oggi e domani alle 18.45, Martedi 29 alle 21.15.

Nel 1971 i Pink Floyd, in rampa di lancio verso la consacrazione mondiale, furono la prima band a suonare a Pompei. Fino al 30 aprile l’epocale film concerto del 1972 diretto da Adrian Maben, torna nei cinema. Rimasterizzato digitalmente in 4K dalla pellicola originale in 35 mm, con audio restaurato e mixato da Steven Wilson, il film arriva sul grande schermo proponendo la versione definitiva di questo pioneristico capolavoro. Per dare un primo sguardo ai filmati e all’audio appena restaurati, è possibile vedere al seguente link il video della performance di “Echoes” a Pompei: https://www.youtube.com/watch?v=73Bpyta8vOs.

Il film documenta ciò che i Pink Floyd facevano prima di diventare dei giganti delle classifiche. Ambientato tra le rovine dell’antico anfiteatro romano di Pompei, questo film unico e coinvolgente riprende i Pink Floyd mentre eseguono un concerto intimo e senza pubblico. Girato nell’ottobre del 1971, Pink Floyd At Pompeii è stato il primo concerto dal vivo tenutosi a Pompei e contiene i brani fondamentali ’Echoes”, “A Saucerful of Secrets” e “One of These Days”.