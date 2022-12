Pinocchio, burattini e comicità di strada Due appuntamenti

‘I Colori del Natale’ si chiude a Comacchio nel weekend di capodanno con il Natale nella Bottega di Geppetto, animato dai Burattini di Massimiliano Venturi, e con due spettacoli della sezione ‘Natale in piazza’, protagonisti I 4 elementi e la Piccola Carovana. Natale nella Bottega di Geppetto è in programma oggi e domani, alle 16, all’Antica Pescheria vicino ai Trepponti. Sempre oggi – ore 15.30 – i 4 elementi presentano ‘A ruota libera’, improvvisazioni comiche e numeri coinvolgenti per le strade del centro storico della città lagunare.