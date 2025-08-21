Pinzini e arrosticini, festa al ’Rivana Garden’

Negli ultimi tempi il costante rincaro della materia prima, con conseguente aumento dei prezzi dei prodotti venduti, più di qualche realtà si è trovata costretta ad abbandonare tutto e a chiudere definitivamente. D’altronde, le sagre sono feste paesane e per questo vengono viste come un modo economico di mangiare dei prodotti tipici e di qualità, aspetto che nel tempo è venuto a mancare spesso. Un disagio che pare non colpisca la Sagra del pinzino e dell’arrosticino, ormai giunta alla sua 10^ edizione e organizzata al Centro Rivana Garden in via Gaetano Pesci 181.

Un evento consolidato che ha trovato la sua forza nell’aggregazione, come sottolineato dall’assessore alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti: "È un binomio indissolubile quello che lega l’associazione Nati Con al Calzamaglia e il Rivana Garden, che con i loro encomiabili volontari sono sempre in prima linea al servizio dei cittadini. Ci tengo a dire che il Rivana è un centro vivo tutto l’anno, in cui non viene mai meno l’attenzione nei confronti di chi è in difficoltà". Non a caso ciò che premia è la costanza, la perseveranza e la passione, in qualunque campo. Queste sono vere e proprie predisposizioni che di certo non mancano a Marco Malossi, presidente Associazione Nati Con la Calzamaglia: "Voglio ringraziare l’amministrazione comunale per l’attenzione che rivolge alle nostre associazioni. Di fronte a questa vicinanza non possiamo che impegnarci ancora di più sul territorio. Anche quest’anno tutto il ricavato della sagra andrà in beneficenza: inoltre abbiamo aderito al progetto ‘Ferrara Città Cardioprotetta’ e finanzieremo l’acquisto di un defibrillatore automatico al servizio di tutti. Questi sono 10 anni di una sagra nata precisamente a casa di mio fratello Daniele. Avevamo un obiettivo: essere attivi sul territorio e migliorarlo. Oggi possiamo dire di star compiendo il nostro sogno. Quest’anno si partirà il 22 agosto alle 18 fino al 24 dello stesso mese. Successivamente si continuerà dal 27 agosto fino al 7 settembre e saremo aperti tutte le sere dalle ore 19. Il menù non è poi così diverso dalle scorse edizioni: l’unica novità riguarda l’inserimento di un pinzino speciale diverso per ogni serata. Si potranno gustare arrosticini, alcuni primi di carne e fritti, poiché tutti noi ci teniamo a offrire del cibo di prima fascia, nonostante l’evidente aumento dei prezzi. Per prenotare un tavolo basterà chiamare il numero 370.3618173".

Riccardo Fattorini