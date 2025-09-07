Pinzini e arrosticini, si abbassa il sipario

Termina oggi la decima edizione della sagra del pinzino e dell’arrosticino, l’iniziativa ideata dall’associazione Nati con la Calzamaglia di Ferrara, in collaborazione con il centro di promozione sociale Rivana Garden. Ed è proprio all’interno della struttura di via Gaetano Pesci 181, a Ferrara, che si svolge la manifestazione . Sarà possibile cenare ogni sera (feriali e festivi) dalle ore 19. Negli stessi orari sarà attivo anche il servizio di asporto.

L’Associazione di volontariato Nati con la Calzamaglia opera nei settori di assistenza sociale e sanitaria, promozione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, istruzione e ricerca, ricreazione e sport finalizzati allo scopo solidaristico, sviluppo economico e coesione sociale e filantropia con promozione del volontariato. A partire dal 2024ha intrapreso una nuova strada progettuale in merito alla beneficenza. Il primo contributo è stato dato all’Associazione “Nati Prima” di Ferrara per l’acquisto di un macchinario che andrà a servizio dei bimbi nati prematuri all’interno del Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale di Cona. Contestualmente ha aderito al progetto “Ferrara Cardio protetta” del Comune di Ferrara, acquistando un Defibrillatore Semi automatico che verrà installato nelle strade del territorio.

Ma veniamo al menù