Pinzino e tanta solidarietà C’è la sagra al Rivana Garden

Ha preso il via lunedì la prima edizione della Festa del pinzino, l’iniziativa ideata dall’associazione “Nati con la Calzamaglia”, in collaborazione con il centro “Rivana Garden”. Ed è proprio all’intero della struttura di via Gaetano Pesci 181 che si svolge la manifestazione che andrà avanti tutte le sere fino al 18. Sarà possibile cenare (dalle 19) sia al coperto, anche in caso di pioggia, che all’aperto. Anche l’asporto pronto dalle 19.

Tutto il ricavato della manifestazione, al netto delle spese sostenute, andrà al “Progetto Colibrì” che da diversi anni vede l’associazione aiutare l’Asp. "Aiutiamo i bambini e lo loro famiglie – afferma Marco Malossi, presidente di Nclc – nelle piccole cose che facilitano l’integrazione di ragazze e ragazzi all’interno della società. Mi riferisco a donazioni per le quali l’Asp, normalmente, non riuscirebbe ad intervenire: l’apparecchio per i denti, la gita scolastica, il materiale didattico, la bici o l’abbonamento del bus per spostarsi in città, occhiali con particolari gradazioni. Saranno 15 giorni in cui i nostri soci, assieme a quelli del Rivana, si prenderanno cura di realizzare uno dei prodotti culinari caposaldo della nostra tradizione ferrarese: il pinzino. Sarà possibile prenotare i tavoli attraverso il numero 370.3618173.