"Piogge e allagamenti, le strade sono a pezzi"

Sono arrivate le piogge autunnali e con esse i primi allagamenti, in questo caso nelle vie Margotti, Grandi e Olmo a Portomaggiore. Un disagio del quale si è fatto interprete il capogruppo di "Uniti per Portomaggiore", Roberto Badolato, che ha presentato un’interrogazione sul tema. "Con l’inoltrarsi nella stagione invernale queste situazioni non potranno che amplificarsi – afferma - con tutte le comprensibili deleteri conseguenze a danno dei cittadini, costretti a percorrere queste disastrare strade. mettendo a rischio in alcuni percorsi la stessa integrità delle proprie auto su via dimenticate da tempo. Come ad esempio via Fascinata, sempre più disastrata e quasi al limite della percorribilità, al pari di quelle ormai tristemente famose, segnalate da precedenti nostri interventi come via Portoni o via Prondolo". Badolato rimarca che "queste situazioni di degrado, seppur meno evidente, si registrano su diverse arterie asfaltate del territorio come ad esempio la rotatoria all’uscita del sottopasso per Ripapersico, via Margotti, via Grandi o via Olmo, dove a ogni pioggia o a causa delle caditoie intasate o degli ampi avvallamenti creatisi negli anni e alle numerose buche che non permettono un normale deflusso dell’acqua, i residenti si ritrovano con gli accessi alle abitazioni puntualmente allagati".

f.v.