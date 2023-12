Pioggia di contributi per le associazioni culturali e non solo

A Poggio Renatico è appena stata pubblicata la graduatoria relativa ai contributi per le associazioni culturali, per le attività svolte nel 2023. "E’ stata erogata la cifra totale di 20.000 euro suddivisa tra le 6 Associazioni che hanno presentato la domanda – dice il vicesindaco Andrea Bergami (nella foto) – cioè Pro Loco, Centro Sociale il Noce, Associazione Musica Ubaldo Gardini, Comitato Carnevale, Quant’è Bella Coronella e Associazione Mikael". E spiega. "Questo finanziamento è stato assegnato a seguito di un avviso pubblico, mediante il quale le associazioni potevano presentare i propri progetti e richiedere un sostegno economico – prosegue – Le proposte sono state valutate in base ai punteggi ottenuti, che premiavano i progetti svolti dalle associazioni nel corso dell’ultimo anno. Ciascuna delle sei associazioni ha ricevuto un importo in base al punteggio ottenuto, per sostenere e potenziare le attività culturali, sociali e ricreative. Questo finanziamento mira a incentivare la partecipazione attiva della comunità e a promuovere iniziative".