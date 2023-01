Pioggia di euro con il Pnrr "Già superati i tre milioni"

Pioggia di finanziamenti europei e regionali per il Portuense. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, per quanto riguarda gli investimenti, finora ha portato a Portomaggiore l’intervento di riqualificazione e recupero delle ex scuole medie sulla linea di intervento per l’edilizia sociale, per 2 milioni e 600mila euro; e il campo sportivo sintetico allo stadio Bellini per un importo di circa 980 mila euro. Parliamo quindi di oltre 3 milioni e mezzo, "non nascondo però – spiega il sindaco Dario Bernardi – che confidiamo molto nella riapertura delle graduatorie per i bandi sulle scuole, con la speranza di avere un esito positivo sulla riqualificazione della materna "Sorelle Nigrisoli", per la quale ci ricandideremo senza dubbio con un progetto che sta attorno al milione di euro".

Non solo: "Ma il Pnrr ha visto anche l’ottenimento importante di finanziamenti sull’informatica, con una somma di circa 150 mila euro per il Comune su tre linee di finanziamento diverse, per il potenziamento dei servizi in cloud e in digitale, grazie al servizio informatico dell’Unione dei Comuni e circa un milione di euro su progetti sociali, gestiti in cooperazione con tutti gli altri comuni del distretto sanitario sud est e tramite le Asp".

Un altro bando regionale ha consentito lo stanziamento di 300 mila euro sull’impiantistica sportiva, per la riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione dello stadio e dei campi da tennis del centro sportivo. Infine: "come somme proprie a disposizione per investimenti vi sono circa 110 mila euro per la manutenzione straordinaria della viabilità, con priorità assoluta che andrà al rifacimento di ponte Campanella". Riguardo al bilancio comunale "qualunque analisi del bilancio di previsione non può che partire dagli effetti del caro energia sul bilancio 2022 e necessariamente in previsione sul 2023. Un vero terremoto, circa 550 mila euro nel 2022, coperti dallo Stato per due terzi circa, ma 180 mila euro di risorse comunali sono andate a coprire bollette a discapito di altre spese. Permane costante l’impegno e l’attenzione sul percorso di risanamento dei conti; entriamo nel 2023 inoltre con la certezza di avere anche per il 2022 recuperato una quota maggiore del disavanzo rispetto alle rate previste: almeno 96 mila euro in più recuperati, ma è un dato destinato certamente a salire come è sempre accaduto in fase di rendiconto".

Franco Vanini