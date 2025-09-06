Pioggia di eventi al Castello Estense. Giostra del Monaco, ritorno al passato

A Ferrara, il Castello resta il cuore pulsante della vita culturale cittadina. Oltre alle aperture ordinarie, ogni sabato pomeriggio alle 15.30 è possibile partecipare a ’Raccontare il Castello’, tour guidato della durata di un’ora e mezza che svela le storie e i segreti di questa fortezza rinascimentale ancora circondata dal fossato. La domenica mattina, invece, alle 10.30, si tiene ’Raccontare Ferrara’.

Fino al 15 settembre, il Castello ospita anche la grande mostra dedicata al fotografo americano Art Kane, con oltre cento scatti che attraversano la moda, la musica e la società del Novecento.

Fino a domani, Ferrara torna indietro nel tempo con la XX edizione della Giostra del Monaco, rievocazione medievale curata dalla Contrada di San Giacomo: il Baluardo di Santa Maria diventa un villaggio d’altri tempi con accampamenti, tornei di arco e balestra, spettacoli di giullari e mangiafuoco, mentre nelle taverne si gustano piatti della tradizione e nella strada dei mercanti si incontrano artigiani e bottegai.

Infine, il mese si colora di magia con la XII edizione di Ferrara in Fiaba, in programma per due weekend, dal 19 al 21 e dal 26 al 28 settembre, al Parco Urbano Giorgio Bassani. Per sei giornate Ferrara si trasformerà nella dimora delle fiabe più amate, con spettacoli, laboratori, giochi e animazioni pensati per i bambini e le loro famiglie, in una cornice naturale che diventa palcoscenico di sogni e avventure.