Pioggia di medaglie in vasca, tra Brescia e San Marino

Week end intenso per il nuotatori del Cus Ferrara, che si sono divisi per gareggiare al meglio in base agli obiettivi degli atleti. Un gruppo accompagnato da coach Davide Colucci ha gareggiato a San Marino al meeting internazionale del Titano, gara a numero chiuso in vasca da 50 metri. Hanno onorato la trasferta Sara Capobianco, che nei 200 dorso migliora 2 secondi e porta a casa il record societario; bene Andrea Giunchedi che migliora in tutte le gare (100 e 50 rana, 200 misti) i propri personali. Alessio Giunchedi nuota un buon 100 rana vicinissimo al proprio best e Nicholas Tagliatti migliora i 50 delfino e con 23’’68 nei 50 stile libero ottiene il tempo limite per i Nazionali Estivi di categoria e si avvicina al tempo per l’assoluto.

L’altra parte della squadra va in acqua a Brescia partecipando al “Trofeo Millenium sprint” in vasca corta, accompagnata da coach Gianluca Orlandi. Tanti miglioramenti e tante medaglie ottenute dai ragazzi cussini.

Su tutti brilla Matilda Tagliatti, che con il 33”82 nei 50 rana ottiene il pass per i criteria e con 1’14”00 nei 100 rana si avvicina al limite migliorando di un secondo. Bravissima Elena Franzoni, che vince nei 50 delfino con un ottimo 29”66 ed è seconda nei 100 delfino migliorando il suo crono. Anna Forlani vince i 100 delfino e i 50 dorso senior migliorando i propri personali, mentre Caterina Becchetti sale sul podio nei 50 e 100 dorso. Giulia Cestari conquista il podio nei 100 rana, Agnese Gulmini vince i 100 mx e i 50 sl, Alice Canella è prima nei 100 farfalla e 100 dorso, Margerita Astolfi vince i 200 stile ed è 3 nei 100. Caterina Meloncelli si impone nel 100 rana, Sofia Garutti a podio nel 50 e 100 rana. Per Elena Bersanetti e Casella Isabel inusuale podio a pari merito nel 50 sl junior.

Bene anche le categorie maschili; su tutti Riccardo Addesso, che sfiora il tempo limite vincendo i 100 rana migliorando ancora il crono portandolo a 1’10”3 ripetendosi anche nei 50; a podio anche Nicola Candiani nelle stesse gare. Cristian Breviglieri a podio nel 100 stile libero, Matteo Tieghi nel 100 rana e nel 200 sl. In definitiva, ottime prove in avvicinamento delle finali regionali di marzo e alle finali nazionali in programma alla fine dello stesso mese.