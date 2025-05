Pioggia di medaglie sul tatami per i baby copparesi

Domenica 6 aprile in una splendida cornice con oltre 250 iscritti, il palasport di Dossobuono ha ospitato i campionati della regione Veneto di karate sotto l’effige del Csi. La Asd Ren Bu Kai Karate Do di Copparo era presente con i suoi atleti più giovani, che si sono confrontati durante la competizione agonistica in prove di kata, di kumite individuali e a squadre. Brillanti i risultati e 6 titoli regionali per una pioggia di medaglie per gli allievi del maestro Roberto Borellini. Gli atleti del Ren Bu Kai Karate Do hanno conquistato 6 medaglie d’oro, 6 medaglie d’argento e 16 medaglie di bronzo, qualificandosi per i nazionali.