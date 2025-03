Pioggia e strada bagnata, doppio schianto

Due incidenti nel giro di poche ore nella notte di sabato. Il primo, poco dopo le 20, all’incrocio tra via Padova e via Mestre. Un’auto si è capovolta, a bordo c’erano quattro persone. Tanta paura, per fortuna nulla di grave. Sono riusciti ad uscire da soli dalla vettura, non è stato quindi necessario l’intervento dei vigili del fuoco. E’ comunque arrivata sul posto un’ambulanza del 118, sono stati portati al Pronto soccorso per alcuni accertamenti. Dei rilievi dello schianto si sono occupati gli agenti della polizia locale che stanno cercando di ricostruire la dinamica. In quel momento l’asfalto era bagnato per la pioggia.

Sempre nella tarda serata di sabato, lungo via Due Torri, un’auto si è schianta contro un albero. Un giovane è rimasto ferito. L’incidente alle 23.30, l’auto coinvolta una Renault Clio bianca. La strada è stata chiusa per alcune ore.